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Комедийный сериал «Миля» с Кариной Зверевой выйдет 24 июня — новый трейлер

Комедийный сериал «Миля» с Кариной Зверевой выйдет 24 июня — новый трейлер
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал новый трейлер комедийного сериала «Миля» с Кариной Зверевой в главной роли. Из него стало известно, что шоу начнёт выходить с 24 июня — в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет о 39-летней Миле, которую бросает спонсор. После этого героиня решает начать зарабатывать, став популярным блогером. Для этого она нанимает двух 20-летних девушек – Ксюшу и Варю, которые знают о раскрутке в соцсетях всё. Миля ставит перед девчонками задачу – миллион подписчиков к концу месяца.

В актёрский состав проекта также вошли Елизавета Кононова, Ясмина Омерович, Светлана Саягова, Кирилл Снегирёв, Константин Плотников, Виталий Андреев и другие. Режиссёром и сценаристом выступила Оксана Мафагел («Капельник»).

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