«Когда играю, я жив»: 72-летний геймер вышел в лигу ESEA Intermediate по Counter-Strike 2

Американец Эдди eastRab Монтвилл стал самым возрастным игроком, который сыграет на ESEA Intermediate по Counter-Strike 2 — ему 72 года.

Вместе с командой Iron Wolves Монтвилл прошёл в плей-офф открытой лиги ESEA Open со счётом 10-4 и теперь может сыграть в закрытом дивизионе известной серии. Сам игрок пока не знает, будет ли выступать в ESEA в следующем сезоне.

eastRab рассказал, что познакомился с игрой, смотря матчи olofmeister, а играть начал в 2016 году — сын подарил ему CS:GO на Рождество. В игре он нашёл друзей: группу молодых ребят, с которыми приятно проводил время в шутере. Именно они позвали его сыграть на ESEA в этом сезоне.

Я обнаружил, что игра в команде — это совсем другая игра, нежели простой матчмейкинг. Всё происходит намного быстрее, и на мне больше ответственности. Но мои товарищи по команде замечательные, они никогда не ждут от меня слишком многого и радуются больше, чем я, когда я делаю что-то хорошо.

По словам Монтвилла, из-за проблем со здоровьем (артрит левой руки) ему приходится использовать клавиши ASDF вместо WASD, а также переназначать другие кнопки на те, до которых он может дотянуться. Тем не менее игрок пытается быть полезным, изучая важные гранаты и делая заметки.

Не победы и даже не игра, которую я люблю, делают этот опыт незабываемым. Это мои друзья, с которыми я дружу уже много лет. Когда я на сервере, я не старик с хронической болью — я просто игрок, и когда я играю, я жив!

72-летний киберспортсмен также отметил, что его 29-летний сын хвастается друзьям его успехами в Counter-Strike, что стало «вишенкой на торте».