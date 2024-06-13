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Вышел дублированный трейлер слэшера «Максин XXX» — премьера в России 11 июля

Вышел дублированный трейлер слэшера «Максин XXX» — премьера в России 11 июля
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер кровавого слэшера «Максин XXX» с Миа Гот в главной роли. Премьера картины в кинотеатрах России состоится 11 июля.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат A24.

Лента рассказывает об амбициозной звезде фильмов для взрослых Максин, которая мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому. «Максин XXX» выступает сиквелом фильма «X» и третьей частью одноимённой кинотрилогии.

Ко всему прочему, в слэшере снялись Элизабет Дебики, Лили Коллинз, Мозес Самни, Мишель Монаган, Бобби Каннавале, Джанкарло Эспозито, Кевин Бейкон и другие. Режиссёром выступил Тай Уэст («Тайны старого отеля»).

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