Появились первые кадры со съёмок фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна

13 июня телеканал ТНТ сообщил о старте съёмок фильма «Простоквашино». Лента будет основана на сказочной повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Вместе с этим создатели ленты опубликовали первые кадры со съёмочной площадки, где можно увидеть продюсерскую команду ленты.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Концепция проекта такая — реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие фильма развернётся во времена СССР. Сарик Андреасян, который выступает режиссёром ленты, отметил, что в фильме важно отдать дань уважения оригинальным произведениям и мультфильму.

У «Простоквашино» пока нет точной даты премьеры. Судя по современным срокам производства фильмов и сериалов, премьера ленты может состояться в начале 2025 года.