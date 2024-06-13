Вышел трейлер боевика «Зачинщики» с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком

Компания Apple опубликовала полноценный трейлер боевика «Зачинщики» (The Instigators) с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком в главных ролях. В ролике показали процесс подготовки героев к ограблению и погоню от полиции.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Фильм расскажет о бывшем заключённом и любящем отце, которые решают объединить силы, чтобы ограбить нечестного политика. Естественно, у персонажей всё пойдёт не по плану, поэтому их будет разыскивать не только полиция, но и криминальные авторитеты. Режиссёром картины выступил Даг Лайман («Грань будущего», «Мистер и миссис Смит»).

Лента «Зачинщики» выйдет в ограниченном прокате 2 августа, а до стримингового сервиса Apple TV+ доберётся через неделю — 9-го числа.