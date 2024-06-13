Стартовали съёмки нового «Мира Юрского периода» — премьера 2 июля 2025 года

13 июня стартовали съёмки новой части «Мира Юрского периода» от Гарета Эдвардса — постановщика «Создателя» и «Изгоя-один». Лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией.

В актёрский состав вошли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Подробности сюжета будущей ленты пока не раскрываются.

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года. Сроки завершения съёмочного процесса неизвестны.

Ко всему прочему, в конце мая Крис Пратт заявил журналистам, что с радостью снова сыграл бы во франшизе, в которую попал в 2015 году с выходом первой части «Мира Юрского периода».