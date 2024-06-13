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Аниме «Подземелье вкусностей» от Netflix продлили на второй сезон

Аниме «Подземелье вкусностей» от Netflix продлили на второй сезон
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Стриминговый сервис Netflix и студия Trigger анонсировали второй сезон аниме-сериала «Подземелье вкусностей», ставшего одним из самых обсуждаемых проектов зимы 2024 года.

Когда выйдет второй сезон комедийного фэнтези, пока не сообщается. Зато создатели аниме уже представили новый трейлер проекта, так что ожидание вряд ли затянется надолго.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Trigger/Netflix.

«Подземелье вкусностей» рассказывает историю путешественников-гурманов, которым в сложных обстоятельствах приходится готовить блюда из убитых монстров.

Первый сезон, вышедший зимой 2024 года, был с теплом встречен аудиторией. На MyAnimeList шоу получило оценку 8,42, на русскоязычном «Шикимори» — 8,25.

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