Создатели российского смартфона «Р-ФОН» хотят обойти зарубежные аналоги

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Недавно лаборатория «МегаФона» провела тестирование российского смартфона «Р-ФОН» RT001. Специалисты проверили работоспособность операционной системы, сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth и других функций гаджета.

«Рутек» решила протестировать устройство, поскольку занимается активной подготовкой к запуску девайса в розничной продаже. По словам главы компании Дмитрия Иванникова, производитель стремится сделать смартфон, который обойдёт зарубежные аналоги по работоспособности.

Мы не только хотим выпустить на рынок достойную альтернативу, но и стремимся сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги, поэтому все результаты теста в лаборатории МегаФона мы уже взяли в работу для улучшения нашего гаджета.

Дата появления смартфона в розничной продаже пока не раскрывается. Его цена не превысит 40 тысяч рублей.