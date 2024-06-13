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Съёмки боевика «Никто 2» стартуют уже летом — без Ильи Найшуллера

Съёмки боевика «Никто 2» стартуют уже летом — без Ильи Найшуллера
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Журналисты издания Collider сообщили, что съёмки боевика «Никто 2» стартуют этим летом. Однако режиссёрское кресло покинул Илья Найшуллер — постановщик первой части. Причина ухода кинодела с проекта не раскрывается, но команда уже ищет ему замену.

Ко всему прочему, представители издания подтердили, что к своим ролям в сиквеле вернутся Боб Оденкёрк и Конни Нильсен. Детали сюжета и остальной каст ещё неизвестны.

Напомним, оригинальная лента рассказывала о скучающем офисном работнике Хатче. После нападения грабителей на дом и семью герой решает вспомнить ремесло наёмного убийцы и уничтожить бандитскую группировку.

Сроки съёмок и дата премьеры «Никто 2» будут объявлены позже. Вероятно, после завершения съёмочного процесса.

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