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Вышел финальный трейлер мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» — премьера 11 июля

Вышел финальный трейлер мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» — премьера 11 июля
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Кинокомпания «Наше кино» опубликовала финальный трейлер мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света». Анимационная лента выступит сиквелом «Большого путешествия. Специальная доставка», а также третьим проектом в серии.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Согласно синопсису, медведь Мик-Мик мечтает о размеренной жизни в кругу семьи. Но его мечтам не суждено сбыться, поскольку непутёвый аист приносит ему не того ребёнка. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Герой побывает в Мексике, Австралии, Африке, Китае и других странах.

Премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» в кинотеатрах России состоится 11 июля.

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