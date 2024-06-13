Журнал Time признал Хоумлендера «Супергероем года»

Недавно состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Пацаны». Кампания по продвижению шоу также идёт полным ходом, поэтому на обложку нового выпуска журнала Time попал Хоумлендер — редакция издания признала его «Супергероем года».

Фото: Time/Amazon

Напомним, четвёртый сезон продолжит события третьего и расскажет о новых разборках между людьми со сверхспособностями и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который возглавляет Билли Бутчер. Как говорилось ранее, большую роль в новом сезоне шоу сыграет сын одного из персонажей. Кого именно, мы не говорим, чтобы избежать спойлеров.

Ранее стало известно, что пятый сезон «Пацанов» станет последним для сериала. Премьера заключительной части может состояться уже в начале 2026 года.