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Вышел первый тизер мультфильма «Хранители» по культовому комиксу Алана Мура

Вышел первый тизер мультфильма «Хранители» по культовому комиксу Алана Мура
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Кинокомпания Warner Bros. представила первый тизер мультфильма «Хранители» — новой адаптации знаменитого комикса Алана Мура. Ленту выпустят в двух частях: премьера первой картины состоится в 2024 году.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Хранителей» развернутся в альтернативном 1985 году, где продолжается Холодная война между США и СССР. Главными героями оказываются бывшие супергерои-хранители, которые расследуют возможный заговор против них. Судя по тизеру, мультфильм выступит полноценной адаптацией оригинального комикса.

Новые «Хранители» станут уже третьей большей экранизацией комикса Алана Мура. В 2009 году режиссёр Зак Снайдер представил свою адаптацию, получившую в основном положительные отзывы, а в 2019 году создатель «Остаться в живых» и «Оставленных» Деймон Линделоф выпустил сериал «Хранители», который продолжил события графического произведения.

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