Эмили Блант может сыграть в новом фильме Стивена Спилберга про НЛО

По данным издания Deadline, Эмили Блант ведёт переговоры о том, чтобы сняться в главной роли в новом фильме Стивена Спилберга. Деталей проекта почти нет.

О чём конкретно расскажет фильм, пока не сообщают. Известно, что он будет как-то связан с НЛО, а ведущих актёров будет всего двое. Блант — одна из них. Имя второго артиста не называют.

Deadline отметило, что зрителей ждёт настоящий «фильм-событие», поэтому от ленты можно ждать масштаба и солидного бюджета. Притом скоро должны появиться и сюжетные подробности.

Режиссёром ленты выступит Спилберг, а сценарий напишет Дэвид Кепп, работавший над «Парком Юрского периода», «Войной миров» и другими лентами.

Лента выйдет в зарубежный прокат 15 мая 2026 года.