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Расписание игр BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2 на 14 мая

Расписание первого дня плей-офф BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 14 июня, начинается основная стадия топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс.

В рамках первого дня плей-офф состоятся четвертьфиналы соревнования. Команды, проигравшие в данных сериях, покинут чемпионат, а победители пройдут в следующий раунд основного этапа.

Расписание игр BLAST Premier: Spring Final на пятницу, 14 июня:

  • 18:00. FaZe Clan (Европа) — Team Vitality (Европа);
  • 21:00. Virtus.pro (Россия) — Astralis (Дания).

В полуфинале победитель первой пары столкнётся с российской Team Spirit, которая не проиграла ни одной серии в групповой стадии, а победитель второй пары будет противостоять Natus Vincere из Украины.

Чемпионат BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 12 по 16 июня в Лондоне, Великобритания. В рамках соревнования восемь коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024.

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