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Представлен кожаный смартфон Oppo F27 Pro+ с изогнутым экраном и защитой от влаги

Представлен кожаный смартфон Oppo F27 Pro+ с изогнутым экраном и защитой от влаги
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Китайская компания Oppo представила среднебюджетный смартфон F27 Pro+. Продажи гаджета уже начались в Индии по цене от $ 335 — около 30 тыс. рублей за базовую версию.

Новинка получила изогнутый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора Mediatek Dimensity 7050 c 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки.

Одна из главных особенностей Oppo F27 Pro+ — задняя крышка, выполненная из натуральной кожи. Кроме того, гаджет защищён от пыли и влаги по стандарту IP69 и выделяется совсем небольшим весом в 177 граммов для своих больших габаритов. Основная камера получила главный датчик на 64 Мп, фронтальная камера же получила модуль на 8 Мп.

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