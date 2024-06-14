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Режиссёр «Интервью с вампиром»: все были против кастинга Тома Круза

Режиссёр «Интервью с вампиром»: все были против кастинга Тома Круза
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Недавно журналисты издания The Telegraph опубликовали отрывок из мемуаров Нила Джордана — режиссёра ленты «Интервью с вампиром». В нём постановщик вспоминает момент, когда команда начала искать актёра на роль Лестата де Лионкура.

На момент 90-х годов Том Круз уже был мировой звездой, отметившись ролями в картинах «Рождённый четвёртого июля», «Лучший стрелок» и «Рискованный бизнес». Поэтому выбор авторов экранизации упал именно на него, однако фанаты оригинального произведения Энн Райс раскритиковали данное решение.

Половина Америки, казалось, прочитала книги Энн Райс и хотела высказаться по поводу выбора актёра на роль Лестата. Даже сама писательница выступила с критикой Круза, однако спустя годы она признала свою неправоту.

Премьера «Интервью с вампиром» состоялась в ноябре 1994 года.

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