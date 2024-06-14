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Живописная Япония — в новом трейлере Assassin's Creed Shadows

Живописная Япония — в новом трейлере Assassin's Creed Shadows
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Разработчики Assassin's Creed Shadows из Ubisoft опубликовали новый трейлер тайтла, посвящённый красотам внутриигровой Японии. В ролике авторы показали завораживающий бамбуковый лес, различные здания с роскошной архитектурой, зимние пейзажи, огромный водопад, успокаивающий закат и другие прелести.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя Наоэ и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 15 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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