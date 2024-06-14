«Дэдпулу 3» предрекают рекордный старт в истории фильмов для взрослых

До долгожданной премьеры «Дэдпула 3» остаётся чуть больше месяца. В связи с этим аналитики уже начали составлять прогнозы относительно того, какой финансовый успех ждёт картину.

Эксперты предрекают, что лента может показать рекордный старт в истории фильмов для взрослых, заработав в США от $ 200 млн до $ 239 млн. На данный момент самый высокий показатель среди картин с рейтингом R принадлежит первому «Дэдпулу» — в домашнем прокате он стартовал со $ 132 млн.

Фильм «Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера картины в мировом прокате состоится 26 июля.