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Эмма Стоун и Йоргос Лантимос — на кадрах со съёмок фильма «Виды доброты»

Эмма Стоун и Йоргос Лантимос — на кадрах со съёмок фильма «Виды доброты»
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Журналисты издания Film Updates опубликовали десяток новых кадров со съёмок фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса. На кадрах изображены сам режиссёр, Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Джо Алвин — на фотографии даже попали члены съёмочной группы.

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Мировая премьера «Видов доброты» состоится уже 21 июня. Дата выхода ленты в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Новые кадры

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

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