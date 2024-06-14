Эмма Стоун и Йоргос Лантимос — на кадрах со съёмок фильма «Виды доброты»

Журналисты издания Film Updates опубликовали десяток новых кадров со съёмок фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса. На кадрах изображены сам режиссёр, Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Джо Алвин — на фотографии даже попали члены съёмочной группы.

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Мировая премьера «Видов доброты» состоится уже 21 июня. Дата выхода ленты в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Новые кадры

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures

Фото: Film Updates/Searchlight Pictures