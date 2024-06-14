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Сборы фильмов серии «Плохие парни» превысили $ 1 млрд

Сборы фильмов серии «Плохие парни» превысили $ 1 млрд
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14 июня сборы фильмов франшизы «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом превысили $ 1 млрд. Это значит, что четвёртая часть серии заработала в мировом прокате уже более $ 160 млн — премьера боевика по всему миру состоялась 7 июня. Благодаря такому результату боевик стал первым крупным релизом лета 2024 года.

Напомним, «Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. На производство четвёртой картины было потрачено в районе $ 100 млн без учёта расходов на маркетинг. Чтобы начать приносить прибыль, ленте нужно заработать не менее $ 200 млн.

Режиссёрами «Плохих парней 4» выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали и над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшим в 2020 году.

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