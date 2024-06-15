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Бенисио Дель Торо сыграет в новом фильме режиссёра «Магнолии» Пола Томаса Андерсона

Бенисио Дель Торо сыграет в новом фильме режиссёра «Магнолии» Пола Томаса Андерсона
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Бенисио Дель Торо («Большой куш», «Убийца») сыграет в новом фильме Пола Томаса Андерсона — режиссёра «Магнолии» и «Мастера». Название будущей ленты постановщика пока не раскрывается.

Предполагается, что картина будет основана на романе «Вайнленд» Томаса Пинчона. Через воспоминания персонажей, чья молодость пришлась на 60-е годы в США, произведение раскрывает тему репрессий Ричарда Никсона и борьбы с наркотиками, показывая изменения в американской культуре с 1960 по 1980 год.

Вместе с Бенисио Дель Торо в фильме сыграют Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Алана Хаим, Реджина Холл и другие. Сроки и дата выхода предстоящей экранизации пока не раскрываются.

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