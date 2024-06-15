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По фильму «Синий Жук» от DC выпустят мультсериал

По фильму «Синий Жук» от DC выпустят мультсериал
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Издание Deadline сообщило, что по фильму «Синий жук» от DC выпустят мультсериал. Шоураннером проекта выступит Мигель Пуга («Мой шумный дом»), а сценаристом — Кристиан Мартинес («Женщины движения», «Приятные хлопоты»).

Постановщик оригинальной картины Анхель Мануэль Сото также примет участие в производстве на позиции продюсера. Отмечается, что если шоу окажется успешным, то это может побудить Warner Bros. снять второй полнометражный фильм о супергерое.

«Синий Жук» рассказывает о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй. После этого Джейми становится супергероем и хочет защищать всех невинных и тех, кто в этом нуждается.

Детали сюжета, актёры озвучки, сроки и дата выхода мультсериала пока не раскрываются.

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