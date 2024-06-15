«Головоломка 2» заработала более $ 110 млн в первый день проката

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что мультфильм «Головоломка 2» заработал в мировом прокате за дебютные сутки более $ 110 млн. В данную сумму входит как прибыль от предпросмоторов, так и от первого дня показов.

Причём около $ 63 млн пришлось на заработок на кинотеатрах США. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, за выходные «Головоломка 2» может принести прибыль в домашнем прокате от $ 155 млн до $ 160 млн.

Бюджет мультфильма составил $ 200 млн. Чтобы полностью окупиться и начать приносить прибыль, ему необходимо заработать как минимум $ 400 млн.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.