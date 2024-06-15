Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Головоломка 2» заработала более $ 110 млн в первый день проката

«Головоломка 2» заработала более $ 110 млн в первый день проката
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что мультфильм «Головоломка 2» заработал в мировом прокате за дебютные сутки более $ 110 млн. В данную сумму входит как прибыль от предпросмоторов, так и от первого дня показов.

Причём около $ 63 млн пришлось на заработок на кинотеатрах США. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков, за выходные «Головоломка 2» может принести прибыль в домашнем прокате от $ 155 млн до $ 160 млн.

Бюджет мультфильма составил $ 200 млн. Чтобы полностью окупиться и начать приносить прибыль, ему необходимо заработать как минимум $ 400 млн.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Материалы по теме
«Это что, отряд драконьих самоубийц?» Фанаты уничтожают трейлер Dragon Age: The Veilguard
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android