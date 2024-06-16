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Зрители высоко оценили мультфильм «Головоломка 2» — на уровне первой части

Зрители высоко оценили мультфильм «Головоломка 2» — на уровне первой части
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14 июня в мировых кинотеатрах состоялась мировая премьера мультфильма «Головоломка 2» — продолжения одноимённой картины от студии Pixar. Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore/Pixar

Последние встретили «Головоломку 2» крайне тепло. К примеру, на агрегаторе CinemaScore анимационная лента получила оценку A — такая же была у первой части. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

В кинотеатрах России мультфильм начали показывать с 15 июня.

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