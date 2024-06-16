Вин Дизель: «Форсаж 11» сильно поразит зрителей

На этой неделе Вин Дизель опубликовал в одной из своих соцсетей новый пост. В нём актёр поделился, что Зак Дин усердно занимается написанием сценария для «Форсажа 11». По словам Дизеля, следующая часть сильно поразит всех зрителей.

«Форсаж 11», сценарий к которому пишет Зак Дин, вас сильно поразит! Надеюсь, вы будете гордиться!

Над сюжетом 11-й части серии работают Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением 10-й картины франшизы.

Премьера «Форсажа 11» состоится в 2026 году — сейчас авторы франшизы пишут сценарий ленты. В новом фильме полноценно вернётся Дуэйн Джонсон, который вновь исполнит роль элитного спецагента Люка Хоббса.