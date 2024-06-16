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Анонсированы смарт-часы Galaxy Watch FE с NFC и защитой от влаги

Анонсированы смарт-часы Galaxy Watch FE с NFC и защитой от влаги
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Недавно компания Samsung анонсировала бюджетные смарт-часы Galaxy Watch FE. Устройство станет продаваться в трёх цветах: чёрном, розово-золотом и серебряном. Стоимость базовой версии с Bluetooth составит $ 199 (~ 17 500 рублей), а LTE-версии — $ 249 (~ 21 900 рублей).

Фото: Samsung

Девайс оснащён 1,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 396 × 396 пикселей и функцией Always On Display. Смарт-часы работают на процессоре Exynos W920, обладают аккумулятором ёмкостью 247 мА/ч, который поддерживает беспроводную зарядку на базе WPC.

Благодаря Galaxy Watch FE владелец может отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхание и качество сна. Ко всему прочему, для бегунов присутствует функция расширенного анализа пробежек с советами по предотвращению травм.

Производитель позиционирует Galaxy Watch FE в качестве более доступной альтернативы флагманской модели Galaxy Watch.

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