Шоураннер «Звёздного пути: Пикар» напишет сценарий для ремейка фильма «Враг мой»

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что шоураннер «Звёздного пути: Пикар» Терри Маталас напишет сценарий для ремейка научно-фантастического фильма «Враг мой». Кто выступит режиссёром и продюсером ленты, пока не раскрывается.

Оригинальная картина вышла в прокате в 1985 году. Она рассказывает о далёком будущем, в котором человечество воюет с драками, рептилоидными гуманоидами. Сюжет повествует о представителях обоих видов, которые потерпели крушение на неисследованной планете. Чтобы выжить, им придётся преодолеть предрассудки и ненависть.

В своё время фильм даже завоевал главную награду на международном кинофестивале в Авориазе («Авориаз-86»). Его постановщиком выступил Вольфганг Петерсен. Картина основана на одноимённой повести американского писателя-фантаста Барри Б. Лонгиера.

Актёрский состав, подробности сюжета, сроки выхода и другие детали ремейка ленты «Враг мой» ещё неизвестны.