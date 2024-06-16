Дешевле видеоигры: анонсирован сверхбюджетный монитор HKC V2511 с частотой 100 Гц

Компания HKC анонсировала сверхбюджетный монитор V2511, который продаётся по смехотворной цене в $ 63 (~ 5,5 тыс. рублей). Для сравнения, предзаказ Call of Duty: Black Ops 6 обойдётся потенциальному покупателю на $ 6 дороже.

Фото: HKC

Устройство предложит своему владельцу 24,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 100 Гц, скоростью отклика в 5 мс, поддержкой 8-битного цвета и яркостью в 250 нит. Также монитор охватывает 99% цветового спектра sRGB.

V2511 имеет по одному порту HDMI 1.4 и VGA. Девайс поставляется вместе с подставкой, которую можно регулировать по высоте.

На данный момент HKC V2511 доступен для покупки только на территории Китая. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.