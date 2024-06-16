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Мартин Скорсезе снимет документальный фильм о кораблекрушениях в Средиземном море

Мартин Скорсезе снимет документальный фильм о кораблекрушениях в Средиземном море
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Журналисты издания Variety сообщили, что Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны», «Ирландец») снимет документальный фильм о древних кораблекрушениях в Средиземном море. Для съёмок культовый постановщик отправится в город Полицци-Дженероза на Сицилии — там родились его бабушка и дедушка.

Название будущей картины пока не раскрывается. Отмечается, что лента будет основана на исследованиях американского археолога Лизы Бриггс. Власти острова восприняли проект Скорсезе с энтузиазмом, поэтому предоставили команде режиссёра доступ ко всем археологическим объектам.

Съёмочный процесс стартует до конца этого лета. В производстве фильма принимают участие три кинокомпании: Sikelia Productions, Sunk Costs Productions и LBI Entertainmen.

Актёрский состав, сроки выхода и другие детали грядущей ленты ещё неизвестны.

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