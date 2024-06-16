Недавние отзывы о Starfield от игроков опустились в Steam до «в основном отрицательные»

На этой неделе внимательные пользователи обратили внимание, что недавние отзывы о Starfield от игроков опустились в Steam до «в основном отрицательные». При этом на момент написания новости космическая RPG от Bethesda имеет в совокупности только 60% положительных обзоров из почти 100 тыс.

Фото: Steam

Геймеры связывают это с тем, что последний апдейт добавил в проект платные модификации — они приобретаются за внутреннюю валюту Starfield Creation Credits. Если игрок захочет приобрести все официальные платные моды, то такая покупка обойдётся ему в $ 38, что равно половине стоимости самого тайтла.

Ко всему прочему авторы добавили в гильдию Trackers Alliance квесты охотника за головами. Часть из них бесплатная, в то время как другую можно приобрести за 700 Starfield Creation Credits (~ $ 7).

Starfield вышла 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.