Состоялась премьера второго сезона «Дома дракона» — вышел первый эпизод продолжения

17 июня в онлайн-кинотеатре HBO Max и на телеканале HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Дом дракона». Вышел первый эпизод продолжения длительностью в один час — остальные серии также будут выходить в ночь с воскресенья на понедельник вплоть до финала, который состоится 4 августа.

Дебютный эпизод второго сезона получил название «Сын сына». Его события происходят незадолго после финальной серии первого сезона, когда близится настоящая кровопролитная борьба между семьёй Хайтауэров и Таргариенов.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.