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Apple будет внедрять свой ИИ постепенно — с лета и до 2025 года

Apple будет внедрять свой ИИ постепенно — с лета и до 2025 года
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По данным издания Bloomberg, Apple распланировала поэтапное внедрение своего ИИ. Нейросеть Apple Intelligence начнёт появляться уже этим летом, а весь процесс интегрирования продлится до 2025 года.

Первыми доступ к ИИ получат разработчики. Они смогут протестировать работу нейросети, выявить ошибки, чтобы Apple работала над их исправлением. После лета Apple Intelligence станет доступен ограниченному кругу лиц и на небольшом количестве устройств компании. В некоторых случаях, пользователям, возможно, даже придётся встать в очередь на тестирование нейросети.

Глобальный релиз Apple Intelligence планируется в 2025 году — уже для всех пользователей и владельцев актуальной техники Apple. О главных фишках iOS 18 мы рассказали в отдельном материале.

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