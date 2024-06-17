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Генри Кавилл попросил дать ему советы по поводу отцовства

Генри Кавилл попросил дать ему советы по поводу отцовства
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Актёр Генри Кавилл, известный по роли Супермена и ведьмака Геральта в сериале «Ведьмак», спросил у своих фанатов совет по поводу отцовства. Он также поздравил всех отцов с прошедшим Днём отца.

Вдобавок к вопросу артист опубликовал фото в соцсетях, на котором можно увидеть самого актёра, детскую кроватку и пеленальный комод. Судя по всему, Кавилл полностью подготовился к рождению своего ребёнка.

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Всех вас, папы, с Днём отца. Оказывается, я скоро присоединюсь к вашим священным рядам! Дадите какие-нибудь советы?

О том, что Кавилл со своей девушкой Натали Вискузо ждут ребёнка, стало известно в апреле этого года. Пара начала встречаться весной 2021-го. Девушка также работает в киноиндустрии: вице-президентом по телевидению Vertigo Entertainment.

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