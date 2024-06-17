Мультфильм «10 жизней» возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные

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По данным издания Kinobusiness, мультфильм «10 жизней» стал лидером официального проката в России за минувший уикенд. Проект заработал за выходные 43,8 млн рублей.

На втором месте расположилась комедия «Непослушники» — она заработала 41,4 млн рублей. А вот картина «Майор Гром: Игра» смогла добавить в кассу ещё 33,2 млн рублей.

Если брать проекты, которые не получили официального проката в России, то лидером среди них оказался мультфильм «Головоломка 2» — он собрал 115 млн рублей, а «Плохим парням 4» покорились 34,6 млн рублей.

Отмечается, что суммарная выручка российских кинотеатров за уикенд составила 340-345 млн рублей. Это на 22–23% больше, чем неделю назад.

Кстати, с нашим обзором сиквела «Головоломки» вы можете ознакомиться в материале ниже.