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Фильм «Дэдпул 3» выпустят в Китае с минимальной цензурой

Фильм «Дэдпул 3» выпустят в Китае с минимальной цензурой
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По данным издания Deadline, фильм «Дэдпул 3» получит официальный прокат в Китае. Притом премьера в стране состоится одновременно со всем миром, то есть 26 июля. В этот же день лента стартует в Северной Америке и ряде стран Европы.

Журналисты отметили, что «Дэдпул 3» станет самым взрослым фильмом киновселенной Marvel, поэтому его одобрение для проката в Китае удивляет. К тому же цензура якобы будет «минимальной».

Ранее Marvel Studios сообщила, что Хью Джекман, Райан Рейнольдс и режиссёр Шон Леви прибудут в Китай для участия в промо-акции фильма. Это случится 2 июля.

Лента расскажет о том, как Дэдпулу выпадает шанс стать настоящим героем и спасти свою вселенную, а вместе с ней и киновселенную Marvel. Помогать ему будет Росомаха.

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