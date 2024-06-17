Изначально Шэдоухарт из Baldur's Gate 3 была более грубой и дерзкой
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Глава студии Larian и геймдизайнер Baldur's Gate 3 Свен Винке рассказал, что изначально у Шэдоухарт, одного из ключевых персонажей игры, был более скверный характер. Это отражалось на её поведении — героиня была более злобной и дерзкой.
В какой-то момент разработчикам показалось, что Шэдоухарт получается слишком злой, поэтому её характер немного смягчили.
В начале разработки Шэдоухарт была великолепная, хотя и чересчур дерзкая. Нашей главной целью было показать людей, которые не доверяют друг другу, а потом постепенно привыкают.
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