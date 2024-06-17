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В онлайн-кинотеатре START выйдет турецкий детективный сериал «Дилемма»

В онлайн-кинотеатре START выйдет турецкий детективный сериал «Дилемма»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что турецкий сериал «Дилемма», вышедший на Amazon Prime, появится в онлайн-кинотеатре START. Случится это уже 27 июня.

Сюжет рассказывает про известную телеведущую, которая в прямом эфире выводит преступников на чистую воду. Когда всю страну потрясает смерть 19-летней девушки, на неё устремляются миллионы глаз: сможет ли журналистка остаться беспристрастной, если в деле замешан её сын?

«Дилемма» стала первым оригинальным турецким сериалом, произведённым по заказу Amazon Prime. В актёрском составе проекта – Бергюзар Корель, Джанер Джиндорук, Серкан Алтунорак, Каан Мирач Сезен и другие.

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