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На Эмпайр-стейт-билдинг поместили статую дракона в честь второго сезона «Дома дракона»

На Эмпайр-стейт-билдинг поместили статую дракона в честь второго сезона «Дома дракона»
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В Сети появились фотографии 82-метровой статуи дракона Вхагара. Его туда поместили в честь старта второго сезона сериала «Дом дракона». Фотографиями поделились в пресс-релизе HBO.

На фото можно увидеть, как статуя красуется на вершине здания.

Фото: HBO

Фото: HBO

Сегодня в HBO Max стартовал второй сезон шоу. Для просмотра уже доступен первый эпизод.

Дебютный эпизод второго сезона получил название «Сын сына». Его события происходят незадолго после финальной серии первого сезона, когда близится настоящая кровопролитная борьба между семьёй Хайтауэров и Таргариенов.

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