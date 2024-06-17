Honor 200 Lite появится в продаже в России 25 июня

По данным источников издания «Газета.Ru», новый смартфон Honor 200 Lite появится в продаже в России уже 25 июня. Цена гаджета составит примерно 33 тысячи рублей.

Honor 200 Lite оснастили камерой с разрешением 108 МП и трёхкратным зумом без потери качества. Фронтальная камера — на 50 МП. Honor в новом гаджете предлагает AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 2 тыс. нит. Ещё у гаджета будут фирменные технологии защиты зрения.

Honor 200 Lite — один из самых тонких и лёгких смартфонов в своём классе. Толщина корпуса составляет 6,78 мм, а вес – 166 г. Высокую скорость работы обеспечивает мощный 8-ядерный процессор при поддержке 8 ГБ оперативной памяти.

Про отечественный смартфон можно почитать в отдельном материале.