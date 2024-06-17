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HBO показала вступительные титры второго сезона «Дома дракона»

HBO показала вступительные титры второго сезона «Дома дракона»
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На канале сериала «Игра престолов» на YouTube появились открывающие титры второго сезона сериала «Дом дракона». Можно заметить, что культовая мелодия осталась на месте, однако оформление самих титров изменили.

Титры второго сезона шоу

Видео доступно на YouTube-канале GameofThrones. Права на видео принадлежат HBO.

Титры первого сезона шоу

Видео доступно на YouTube-канале TV-Series — Opening Credits / Intro. Права на видео принадлежат HBO.

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