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Вышел новый трейлер комедийного сериала «Убойный отпуск» с Александром Робаком

Вышел новый трейлер комедийного сериала «Убойный отпуск» с Александром Робаком
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Онлайн-кинотеатр KION опубликовал свежий трейлер комедийного сериала «Убойный отпуск». В ролике показали главных героев и их приключения, с которыми они столкнулись во время отпуска.

Сюжет рассказывает про Рому и Любу, супружескую пару, которая отправляется в Турцию, чтобы отметить 30 лет совместной жизни. Дочь Настя всеми силами пытается пробудить у родителей старые любовные чувства. Во время отдыха они знакомятся с новыми людьми, а на утро обнаруживают умершего турка Эмина. С полицией супруги не хотят связываться, а потому придумывают, как избавиться от тела.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат KION.

Главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова и Александр Робак. Вместе с ними сыграли Любовь Аксёнова, Степан Девонин, Денис Кузнецов и Алим Хоконов.

Шоу стартует 1 июля эксклюзивно в KION. Режиссёром проекта выступил Сергей Дьячковский.

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