Илон Маск уверен, что в будущем смартфоны заменят нейроинтерфейсы Neuralink

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсетях поразмышлял по поводу будущего и применения в нём стандартных и привычных смартфонов. Маск уверен, что на смену гаджетам придут нейроинтерфейсы его компании Neuralink.

По словам миллиардера, люди смогут пользоваться смартфонами без какого-либо физического взаимодействия с ними — только силой мысли. К примеру, совершать звонки, скидывать картинки во время общения или прочего.

Ранее в январе этого года Маск объявил, что первый человек успешно прошёл операцию по установке импланта Neuralink. А уже в марте появились видео, как парализованный пациент успешно сыграл в шахматы силой мысли. За подобным — будущее, считает Илон Маск. В том числе и во время бытовой жизни.