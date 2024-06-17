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По мотивам романа «Задача трёх тел» выпустят фильм — Чжан Имоу режиссёр

По мотивам романа «Задача трёх тел» выпустят фильм — Чжан Имоу режиссёр
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Журналисты издания Deadline сообщили, что Чжан Имоу («Герой», «Дом летающих кинжалов») снимет фильм по научно-фантастическому роману «Задача трёх тел». Проект находится на ранней стадии производства, поэтому другие подробности пока не раскрываются.

Ранее по мотивам произведения свою экранизацию выпустила Netflix — первый сезон одноимённого шоу добрался до стримингового сервиса в конце марта. Компания уже продлила сериал вплоть до третьего сезона.

«Задача трёх тел» рассказывает о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Сроки и дата выхода экранизации Чжана Имоу ещё неизвестна.

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