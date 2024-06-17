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Windows 11 дополнительно нагружает процессор на 10% из-за ошибки

Windows 11 дополнительно нагружает процессор на 10% из-за ошибки
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Недавно внимательные пользователи обратили внимание, что операционная система Windows 11 может дополнительно нагружать процессор на 10% из-за ошибки. Причём происходит подобное даже в режиме покоя.

Как оказалось, вся проблема заключается в службе Microsoft Cross Device — она отвечает за подключение к персональному компьютеру смартфонов и других гаджетов, а также за синхронизацию данных. Ко всему прочему, дополнительно нагружает процессор подсистема Phone Link.

Сама Microsoft уже признала наличие проблемы. Представители корпорации заверили, что уже работают над исправлением ошибки. Однако когда именно выйдет патч, сотрудники Microsoft ответить пока не могут.

Напомним, поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года.

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