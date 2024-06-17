В Starfield сыграли 14 млн человек

Недавно на канале блогера MrMattyPlays вышло часовое интервью с руководителем студии Bethesda Тоддом Говардом. В ходе разговора глава компании также затронул тему Starfield.

По словам Говарда, сыграть в научно-фантастический проект успели уже более 14 млн человек. Отмечается, что каждый из них в среднем провёл за тайтлом 40 часов.

Видео доступно на YouTube-канале MrMattyPlays. Права на видео принадлежат MrMattyPlays.

Теперь у нас есть три главные франшизы — Fallout, The Elder Scrolls и Starfield… Так что мы не сидим без дела — нам нужно готовить новый контент по этим сериям для наших фанатов.

Ко всему прочему, руководитель заверил, что сюжетные дополнения для Starfield будут выходить ежегодно. Что касается первого из них, то оно будет сопоставимо по масштабу с аддоном Far Harbor для Fallout 4.

Starfield вышла 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.