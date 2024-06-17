В России покажут казахский хоррор «Дастур» — премьера 18 июля

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Кинокомпания «Вольгá» опубликовала дублированный трейлер казахского фильма ужасов «Дастур». В ролике показали главных персонажей ленты, телёнка с двумя головами и попытки злого джина запугать героев.

Премьера хоррора в кинотеатрах России состоится 18 июля.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат Tartaria Films.

Согласно синопсису, избалованный сын влиятельного бизнесмена насилует девушку из отдалённого аула. Чтобы замять дело, отец молодого человека предлагает жертве сыграть свадьбу с её насильником. Однако с переездом девушки в дом новоиспечённого мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах.

В картине сыграли Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев, Асет Есжан и другие. Режиссёром выступил Куаныш Бейсек.

Фильм поставил рекорд в казахстанском кинопрокате — за первую неделю показов хоррор заработал в стране более 1 млрд тенге (~ 200 млн руб.).