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Сборная РТУ МИРЭА выиграла всероссийскую студлигу по киберспорту с призовым 3 млн рублей

Сборная РТУ МИРЭА выиграла всероссийскую студлигу по киберспорту с призовым 3 млн рублей
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Сборная Российского технологического университета стала победителем общего зачёта ВКСЛ — Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2024 года.

Студенты РТУ МИРЭА одержали победы в трёх дисциплинах из четырёх — Dota 2, Counter-Strike 2 и Starcraft 2. Второе место в общем зачёте досталось другому московскому вузу: сборная РЭУ имени Г.В. Плеханова вышла победителем в Tekken 8 и сыграла в финале по Starcraft.

Бронзу с небольшим отрывом занял Уфимский университет науки и технологий за счёт трёх мест в топ-3 (Дота, Counter-Strike и Теккен).

Фото: ФКС России

Финалисты ВКСЛ разыграли призовой фонд в размере 3 млн рублей. Кроме того, в рамках партнёрства студенты будут получать стипендии на общую сумму 1 млн рублей.

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