Аудитория приложения Hamster Combat превысила 150 млн человек

Недавно на официальном канале Hamster Kombat вышел очередной ролик, посвящённый событиям, происходящим в мире криптовалют. Из видео стало известно, что аудитория приложения Hamster Kombat превысила уже 150 млн человек.

Также создатели приложения поделились, что смогли на YouTube пробить планку в 23 млн подписчиков менее чем за месяц.

Видео доступно на YouTube-канале Hamster Kombat. Права на видео принадлежат Hamster Kombat.

Hamster Kombat — это приложение, с помощью которого пользователи в игровой форме могут зарабатывать токены. Для сбора монет им необходимо как можно больше «тапать» и прокачивать показатель пассивного дохода. Также люди могут привлекать новых игроков, чтобы получить различные бонусы.

Согласно плану разработчиков, запуск внутриигрового утилитарного токена должен состояться уже в июле.