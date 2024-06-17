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Росомаха, Догпул и Дэдпул — на новых кадрах «Дэдпула 3»

Росомаха, Догпул и Дэдпул — на новых кадрах «Дэдпула 3»
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Журналисты издания Total Film опубликовали новые эксклюзивные кадры из фильма «Дэдпул 3». На них попали Росомаха, Догпул и сам Дэдпул.

Картина «Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром триквела выступил Шон Леви — постановщик «Живой стали», «Главного героя» и «Ночи в музее».

Мировая премьера ленты состоится 26 июля. Дата премьеры фильма в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Новые кадры «Дэдпула 3»

Фото: Total Film/Marvel

Фото: Total Film/Marvel

Фото: Total Film/Marvel

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