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Стартовали съёмки комедии «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец

Стартовали съёмки комедии «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец
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Недавно стартовали съёмки комедийного сериала «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях. Ко всему прочему, пресс-служба ТНТ опубликовала множество фотографий со съёмочной площадки, на которых актёров можно увидеть в различных амплуа.

Каждый эпизод будет выполнен в формате скетча со своей отдельной сюжетной линией, в которых Демис и Марина примерят самые неожиданные образы. Кресло режиссёра занял Саша Абдуллаев («Камера! Мотор!»), а автором и продюсером выступил сам Демис Карибидис.

Первую серию шоу «Демис и Марина» покажут зрителям фестиваля «Пилот». Само мероприятие пройдёт в Иванове с 20 по 23 июня. Когда состоится премьера остальных серий, пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

Фото: Пресс-служба ТНТ

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